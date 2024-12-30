Турция увеличила инвестиции в Азербайджан более чем на 4%

За январь-сентябрь этого года Турция вложила прямые инвестиции в экономику Азербайджана в размере 912 млн долларов США.

За январь-сентябрь этого года Турция вложила прямые инвестиции в экономику Азербайджана в размере 912 млн долларов США.

Как сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана (ЦБА), это на 4,4% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

За отчетный период доля инвестиций Турции в экономику Азербайджана в общем объеме инвестиций составила 20,2%.

За 9 месяцев Азербайджан вложил прямые инвестиции в экономику Турции в размере 175,45 млн долларов США. Это в 10 раз меньше, чем год назад.

За отчетный период доля инвестиций Азербайджана в экономику Турции в общем объеме инвестиций составила 12,7%.