Турция увеличила экспорт текстильной продукции в Азербайджан

Турция увеличила экспорт текстильной продукции в Азербайджан

В январе-мае текущего года Азербайджан импортировал из Турции текстильную продукцию на сумму $19,358 млн, что на 15,8% больше, чем за аналогичный период 2024 года.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Ассамблею экспортеров Турции.

Только в мае Турция экспортировала в Азербайджан текстильную продукцию на $4,038 млн, что на 22,5% больше, чем год назад.

Общая стоимость экспорта текстильной продукции Турции за 5 месяцев выросла на 1,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив $4 млрд 047 млн, а в мае снизилась на 1% до $854 млн.