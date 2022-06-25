Турция увеличила экспорт масла в Азербайджан в 34 раза

За первые 4 месяца этого года в Азербайджан из-за рубежа было ввезено 6 тыс. 848 тонн масла на сумму 37,165 млн долларов США.

За первые 4 месяца этого года в Азербайджан из-за рубежа было ввезено 6 тыс. 848 тонн масла на сумму 37,165 млн долларов США.

Согласно расчетам Report, основанным на данных Госкомстата, это на 30% больше в количественном и на 44,5% в стоимостном выражении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Из Новой Зеландии ввезено 2 743 тонны продукции (+5,7%) на сумму 16,542 млн долларов США (+39,2%), из Ирана - 2 259 тонн (+36,1 раза) на сумму 9,569 млн долларов США (+38,3 раза), из Украины - 473 тонны (-57,2%) на сумму 2,896 млн долларов США (-48,2%), из Финляндии - 375,69 тонны (+44,2%) на сумму 2,073 млн долларов США (+38,7%), из Беларуси - 307,23 тонны (-51%) на сумму 1,976 млн долларов США (-39%), из Турции - 268,44 тонны (+33,5 раза) на сумму 1,397 млн долларов США (+23,7 раза).

В январе-апреле 2022 года Азербайджан экспортировал 119 тонн масла на сумму 621,61 тыс. долларов США, что соответственно в 626 и 621 раз больше, чем за аналогичный период прошлого года.

За отчетный период Азербайджан экспортировал масло только в Россию. Год назад поставки в эту страну не осуществлялись.