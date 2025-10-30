Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет
    Экспорт хурмы из Азербайджана: Турция стала новым ключевым рынком, сменив Россию

    Бизнес
    • 30 октября, 2025
    • 17:09
    Экспорт хурмы из Азербайджана: Турция стала новым ключевым рынком, сменив Россию

    Азербайджанские производители хурмы расширили поставки в Турцию и нацелены на расширение географии экспорта на фоне снижения покупательной способности в России.

    Об этом сообщил Report председатель Ассоциации производителей и экспортеров хурмы Азербайджана Гадир Юсифов.

    По его словам, в 2025 году урожайность хурмы выше, чем в прошлом году, однако спрос на основном экспортном рынке - в России - снизился из-за ухудшения экономической ситуации.

    "Цена на хурму на российском рынке в этом году на 30–40% ниже, чем в прошлом. Это связано с падением покупательной способности - люди стали меньше покупать продукты, в том числе и фрукты", - отметил Юсифов.

    Юсифов отметил, что в данной ситуации азербайджанские экспортеры решили активизироваться на турецком рынке. Благодаря недавнему торговому соглашению между Азербайджаном и Турцией, хурма была включена в список 15 товаров, освобожденных от таможенных пошлин и НДС.

    "Ранее хурма не входила в этот перечень, но после нашего обращения в Министерство экономики вопрос был решен, и теперь азербайджанская хурма экспортируется в Турцию без уплаты НДС. Это повысило конкурентоспособность продукции и открыло новые экспортные возможности", - подчеркнул глава Ассоциации.

    Помимо Турции, азербайджанская хурма поставляется также в Украину и Беларусь, а в перспективе поступит в арабские и отдельные европейские страны.

    Юсифов выразил уверенность, что в ближайшие годы география экспорта азербайджанской хурмы значительно расширится.

    Он также добавил, что в ближайшие дни начнется прием урожая хурмы на холодильные склады.

    Azərbaycanın xurma ixracında Türkiyə Rusiyanı əvəz edən əsas bazara çevrilir

