Экспорт хурмы из Азербайджана: Турция стала новым ключевым рынком, сменив Россию

Азербайджанские производители хурмы расширили поставки в Турцию и нацелены на расширение географии экспорта на фоне снижения покупательной способности в России.

Об этом сообщил Report председатель Ассоциации производителей и экспортеров хурмы Азербайджана Гадир Юсифов.

По его словам, в 2025 году урожайность хурмы выше, чем в прошлом году, однако спрос на основном экспортном рынке - в России - снизился из-за ухудшения экономической ситуации.

"Цена на хурму на российском рынке в этом году на 30–40% ниже, чем в прошлом. Это связано с падением покупательной способности - люди стали меньше покупать продукты, в том числе и фрукты", - отметил Юсифов.

Юсифов отметил, что в данной ситуации азербайджанские экспортеры решили активизироваться на турецком рынке. Благодаря недавнему торговому соглашению между Азербайджаном и Турцией, хурма была включена в список 15 товаров, освобожденных от таможенных пошлин и НДС.

"Ранее хурма не входила в этот перечень, но после нашего обращения в Министерство экономики вопрос был решен, и теперь азербайджанская хурма экспортируется в Турцию без уплаты НДС. Это повысило конкурентоспособность продукции и открыло новые экспортные возможности", - подчеркнул глава Ассоциации.

Помимо Турции, азербайджанская хурма поставляется также в Украину и Беларусь, а в перспективе поступит в арабские и отдельные европейские страны.

Юсифов выразил уверенность, что в ближайшие годы география экспорта азербайджанской хурмы значительно расширится.

Он также добавил, что в ближайшие дни начнется прием урожая хурмы на холодильные склады.