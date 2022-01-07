Турция одобрила создание трехстороннего таможенного комитета с Азербайджаном и Грузией

Правительство Турции утвердило протокол о создании трехсторонней комиссии по таможенным вопросам между правительствами Азербайджана и Грузии.

Правительство Турции утвердило протокол о создании трехсторонней комиссии по таможенным вопросам между правительствами Азербайджана и Грузии.

Как передает Report, решение опубликовано в "Rеsmi qеzet".

Следует отметить, что таможенный комитет между тремя странами был создан в октябре прошлого года в Измире, Турция.

Трехсторонний комитет будет координировать, продвигать и развивать сотрудничество между сторонами, а также определять ключевые области и направления сотрудничества.

Комитет рассмотрит пути и возможности укрепления сотрудничества сторон по таможенным вопросам; облегчить и упростить пересечение границ и обеспечить их безопасность; обмениваться знаниями и передовым опытом в области таможенной политики и процедур, исполнительных функций; будет координировать сотрудничество правоохранительных органов в таможенных делах, принимать совместные оперативные меры по борьбе с контрабандой и сотрудничество в других областях.

Сопредседателями Комитета являются руководители таможенных служб Сторон; международное сотрудничество и обучение; обмен информацией; сотрудничество по вопросам таможенного правоприменения; будут созданы рабочие группы по управлению рисками и статистике.

Заседания комитета будут проводиться один раз в год. Следующая встреча состоится в Баку.

Напомним, что 20 декабря 2021 года президент Ильхам Алиев подписал указ об утверждении Протокола о создании Трехсторонней комиссии по таможенным вопросам между правительством Азербайджана, Грузии и Турции.