Турецкий министр раскритиковала решение США лишить Анкару торговых льгот

Министр торговли Турции Рухсар Пекджан считает решение США об отмене льготного режима торговли с Анкарой препятствием для достижения более высокого уровня товарооборота между странами.

"Исключение Турции из Генеральной системы преференций противоречит нашим усилиям по достижению уровня товарооборота в 75 млрд долларов", - написала министр в пятницу в Twitter. По ее словам, Анкара "ожидает устранения всех препятствий в торговле".

Пресс-служба Белого дома 16 мая сообщила, что президент США Дональд Трамп с 17 мая отменил льготный режим торговли с Турцией, исключив ее из списка развивающихся стран-бенефициаров в рамках так называемой программы преференций для импорта.