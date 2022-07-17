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Турция нарастила экспорт автобусов и микроавтобусов в Азербайджан

Турция нарастила экспорт автобусов и микроавтобусов в Азербайджан В первом полугодии текущего года экспорт автобусов, микроавтобусов из Турции в Азербайджан вырос с 4 млн 293 тыс. долларов до 41 млн 467 тыс. долларов США.
Бизнес
17 июля 2022 г. 08:12
Турция нарастила экспорт автобусов и микроавтобусов в Азербайджан

В первом полугодии текущего года экспорт автобусов, микроавтобусов из Турции в Азербайджан вырос с 4 млн 293 тыс. долларов до 41 млн 467 тыс. долларов США.

Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, это следует из данных Союза экспортеров автомобильной промышленности Улудаг.

Отмечается, что в первом полугодии из Турции в 68 стран было экспортировано автобусов, микроавтобусов на 581 млн 214 тыс. долларов. Экспорт автобусов и микроавтобусов вырос на 13,98% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.

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Версия на азербайджанском языке Türkiyədən Azərbaycana avtobus və mikroavtobus ixracı artıb

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