Турция намерена перейти на свободную торговлю с Россией

Баку. 18 августа. REPORT.AZ/ Турция намерена подписать таможенное соглашение с Евразийским экономическим союзом (ЕврАзЭС).

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил министр экономики Турции Нихайт Зейбекчи на выставке в Измире в Турции.

Отметим, что 86-я Измирская международная многоотраслевая ярмарка (ИМВ) пройдет с 18 по 27 августа. Российская Федерация участвует в выставке в этом году в качестве страны-партнера.

"У нас есть предложение, чтобы Турция начала переговоры с Евразийским экономическим союзом о подписании таможенного соглашения, не нарушая соответствующего соглашения с ЕС, Турция хочет наладить и другое сотрудничество с ЕАЭС", - сказал Зейбекчи, выступая на пленарной сессии "Новый этап российско-турецкого партнерства в торгово-экономической сфере".

Он добавил, что рост товарооборота между РФ и Турцией в прошлом году возрос на 30% и это "только начало": "Есть многие сектора сотрудничества - нефтехимия, сельское хозяйство и другие, - которые покажут нам новый потенциал. Соглашение о свободной торговле между РФ и Турцией приведет к новому уровню партнерства. Это соглашение включит и инвестиции".