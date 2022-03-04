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Турция и Азербайджан будут сотрудничать в сфере развития МСП

Турция и Азербайджан будут сотрудничать в сфере развития МСП Исполнительный директор Центр анализа экономических реформ и коммуникаций Вюсал Гасымлы встретился с делегацией, возглавляемой заместителем председателя правления турецкой организации KOSGEB Салихом Туна Шахином.
Бизнес
4 марта 2022 г. 12:11
Турция и Азербайджан будут сотрудничать в сфере развития МСП

Исполнительный директор Центр анализа экономических реформ и коммуникаций Вюсал Гасымлы встретился с делегацией, возглавляемой заместителем председателя правления турецкой организации KOSGEB Салихом Туна Шахином.

Об этом Report сообщает со ссылкой на Центр анализа экономических реформ и коммуникаций.

В.Гасымлы проинформировал о работах, проводимых для развития малого и среднего предпринимательства в созданных в Азербайджане условиях благоприятной бизнес среды, и отметил, что в 2016-2021 годах «Стратегическая дорожная карта по производству потребительских товаров на уровне малого и среднего предпринимательства» выполнена на 88%.

На встрече обсудили совместные проекты Турции и Азербайджана в сфере поддержки малого и среднего бизнеса.

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Версия на английском языке ФотоTurkiye, Azerbaijan to cooperate in development of SMEs
Версия на азербайджанском языке ФотоTürkiyə və Azərbaycan KOB-un inkişafı sahəsində əməkdaşlıq edəcək

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