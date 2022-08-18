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Турция хочет расширить соглашение о преференциальной торговле с Азербайджаном

Турция хочет расширить соглашение о преференциальной торговле с Азербайджаном Турецкое правительство ведет работу по увеличению количества продукции, на которую распространяется льгота в Соглашении о преференциальной торговле, подписанном с Азербайджаном.
Бизнес
18 августа 2022 г. 16:48
Турция хочет расширить соглашение о преференциальной торговле с Азербайджаном

Турецкое правительство ведет работу по увеличению количества продукции, на которую распространяется льгота в Соглашении о преференциальной торговле, подписанном с Азербайджаном.

Об этом сообщил Report заместитель министра торговли соседней страны Рыза Туна Турагай.

"Есть ряд представленных Азербайджану предложений. Мы ждем ответа, наши встречи в этом направлении продолжаются. Надеемся добиться положительных результатов. Наша цель - добиться в этом году увеличения количества продуктов, включенных в соглашение”, - сказал он.

Замминистра добавил, что сегодня главная цель - довести ежегодную стоимость товарооборота между Азербайджаном и Турцией до 15 миллиардов долларов США. Мы надеемся достичь этих целей в ближайшее время благодаря нашему тесному сотрудничеству".

Соглашение о преференциальной торговле между Правительствами Азербайджанской и Турецкой Республик, подписанное 25 февраля 2020 года в Баку, вступило в силу с 1 марта 2021 года. Соглашение в основном предусматривает взаимное снижение таможенных пошлин, применяемых к импорту ряда сельскохозяйственных и пищевых продуктов.

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Версия на английском языке Turkiye wants to expand preferential trade agreement with Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Türkiyə Azərbaycanla imzalanmış Preferensial Ticarət Sazişinin genişləndirilməsini istəyir

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