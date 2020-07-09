Турция экспортировала в Азербайджан товары на 800 млн долларов за 5 месяцев

По этому показателю Азербайджан занял 13-ю строчку в экспортном рейтинге Турции

В январе-мае этого года Турция экспортировала в Азербайджан товары на 775,79 млн долларов США, в мае - на 209,44 млн долларов США.

Как сообщает Report, об этом говорится в совместном отчете, подготовленном Управлением статистики и Министерством торговли Турции.

По этому показателю Азербайджан занял 13-ю строчку в экспортном рейтинге Турции.

Согласно данным, Турция за первые 5 месяцев этого года экспортировала товары в общей сложности на 61,59 млрд долларов США, а в мае - 9,97 млрд долларов США.

Отметим, что в январе-мае в рейтинге стран, импортирующих продукцию Турции, в первую тройку вошли Германия (5,8 млрд долларов США), США (3,8 млрд долларов США), Ирак (3,3 млрд долларов США).