TÜİB: Азербайджано-турецкий инвестиционный форум будет проводиться ежегодно

Азербайджано-турецкий инвестиционный форум будет проводиться ежегодно, что внесет вклад в развитие тюркского единства.

Азербайджано-турецкий инвестиционный форум будет проводиться ежегодно, что внесет вклад в развитие тюркского единства.

Как сообщает Report, об этом заявил глава Общественного объединения "Предприниматели и промышленники Турции и Азербайджана" (TÜİB) Хусейн Буюкфырат.

По его словам, тюркское единство в настоящий момент переживает исторический период.

"Мы продолжим нашу работу в этом направлении. Но на предпринимателях лежит большая ответственность", - сказал представитель TÜİB.

Буюкфырат отметил, что с победой Азербайджана в Отечественной войне в регионе началась новая эпоха. Он также добавил, что на первом Азербайджано-турецком инвестиционном форуме были приняты стратегические решения.