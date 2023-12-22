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TÜİB: Азербайджано-турецкий инвестиционный форум будет проводиться ежегодно

TÜİB: Азербайджано-турецкий инвестиционный форум будет проводиться ежегодно Азербайджано-турецкий инвестиционный форум будет проводиться ежегодно, что внесет вклад в развитие тюркского единства.
Бизнес
22 декабря 2023 г. 17:03
TÜİB: Азербайджано-турецкий инвестиционный форум будет проводиться ежегодно

Азербайджано-турецкий инвестиционный форум будет проводиться ежегодно, что внесет вклад в развитие тюркского единства.

Как сообщает Report, об этом заявил глава Общественного объединения "Предприниматели и промышленники Турции и Азербайджана" (TÜİB) Хусейн Буюкфырат.

По его словам, тюркское единство в настоящий момент переживает исторический период.

"Мы продолжим нашу работу в этом направлении. Но на предпринимателях лежит большая ответственность", - сказал представитель TÜİB.

Буюкфырат отметил, что с победой Азербайджана в Отечественной войне в регионе началась новая эпоха. Он также добавил, что на первом Азербайджано-турецком инвестиционном форуме были приняты стратегические решения.

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Версия на азербайджанском языке TÜİB: "Azərbaycan-Türkiyə İnvestisiya Forumu daimi keçiriləcək"

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