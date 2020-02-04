Трейдер с миллионным доходом подозревается в краже еды из столовой

Сотрудник Citigroup с годовым доходом в миллион фунтов стерлингов подозревается в краже еды из столовой офиса.

Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, 31-летний Парас Шах был успешным трейдером и руководил торговлей облигациями в регионе Европы, Ближнего Востока и Африки.

Парас Шах предположительно получал семизначную зарплату. Он был отстранен от работы после подозрений в краже еды в столовой штаб-квартиры банка в Лондоне. Его отстранение произошло за несколько недель до того, как сотрудники Citi должны были получать ежегодные бонусы.