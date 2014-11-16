​Треуголка Наполеона продана на аукционе за 2 млн евро

Баку. 16 ноября. REPORT.AZ/ Одна из треуголок Наполеона Бонапарта ушла с молотка во Франции за 1 млн 884 тыс евро.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, покупателем головного убора стал коллекционер из Южной Кореи.

Всего известно о 19 треугольных и двуугольных шляпах, принадлежность которых Бонапарту считается доказанной. Проданная, как свидетельствуют историки, была подарена Наполеоном ветеринару императорских конюшен. Всего у него было 120 головных уборов — почти все они изготовлены парижской фирмой "Пупар".