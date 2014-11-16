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    ​Треуголка Наполеона продана на аукционе за 2 млн евро

    Покупателем головного убора стал коллекционер из Южной Кореи

    Баку. 16 ноября. REPORT.AZ/ Одна из треуголок Наполеона Бонапарта ушла с молотка во Франции за 1 млн 884 тыс евро.

    Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, покупателем головного убора стал коллекционер из Южной Кореи.

    Всего известно о 19 треугольных и двуугольных шляпах, принадлежность которых Бонапарту считается доказанной. Проданная, как свидетельствуют историки, была подарена Наполеоном ветеринару императорских конюшен. Всего у него было 120 головных уборов — почти все они изготовлены парижской фирмой "Пупар".

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