Третий бизнес-форум Восточного партнерства соберет предпринимателей из 39 стран

Баку. 12 мая. REPORT.AZ/ Третий бизнес форум Восточного партнерства пройдет в Риге 21 мая. Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу председательства Латвии в ЕС, в мероприятии примут участие бизнесмены из 39 стран-членов ЕС и стран Восточного партнерства. Участники форума обсудят вопросы развития благоприятной бизнес-среды в регионе, развитие сотрудничества в таких сферах, как транспорт, финансы, энергетика.

Откроет форум выступление президента Латвии Андриса Берзиньша.

Ожидается, что в рамках форума состоятся также ряд двусторонних встреч в целях содействия бизнес-партнерству между странами Восточного Партнерства и ЕС.

Напомним, программа Евросоюза Восточное партнерство запущена в 2009 году. Она направлена на сближение ЕС с шестью странами - Азербайджаном, Арменией, Грузией, Молдовой, Украиной и Беларусью.