Треть мировых компаний решили сократить офисы после пандемии

30% респондентов в течение ближайших трех лет расширят арендуемые помещения, 35% хотят сохранить их площадь прежней, еще 35% планируют ее сократить

Более трети крупных компаний намерены сократить площади арендуемых офисов, почти столько же планируют, напротив, их расширить.

Как передает Report, об этом сообщает РБК со ссылкой на опрос консалтинговой компании Knight Frank.

В опросе приняли участие почти 400 международных компаний с общей численностью сотрудников более 10 млн человек. Как уточняется, 30% респондентов в течение ближайших трех лет расширят арендуемые помещения, 35% хотят сохранить их площадь прежней, еще 35% планируют ее сократить.

В новый офис после пандемии планирует переехать каждый четвертый арендатор, 38% из них намерены сделать это в течение ближайших трех лет. 59% опрошенных компаний оценили опыт удаленной работы как положительный или чрезвычайно положительный. 47% компаний в течение следующих трех лет намерены повышать качество занимаемых ими помещений, 46% добавят для сотрудников новые услуги и удобства. 55% участников опроса хотят создать больше пространств для совместной работы в офисах.

Среди удобств, которые хотят добавить в офисы, чаще всего внимание арендаторов привлекают постаматы с едой и напитками (65%), тренажерный зал (47%), парковки и места для хранения велосипедов (46%), уединенные пространства для отдыха и релаксации (45%), а также пункты самовывоза для заказов (45%). В целом компании отказываться от офисов не планируют. 90% арендаторов назвали офисные пространства стратегическим инструментом своего бизнеса.

