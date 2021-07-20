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Транзит азербайджанских нефтепродуктов через Грузию вырос на 70%  

Транзит азербайджанских нефтепродуктов через Грузию вырос на 70%   В первом полугодии текущего года по железным дорогам Грузии было перевезено 6 млн тонн грузов.
Бизнес
20 июля 2021 г. 12:28
Транзит азербайджанских нефтепродуктов через Грузию вырос на 70%  

В первом полугодии текущего года по железным дорогам Грузии было перевезено 6 млн тонн грузов.

Как сообщает грузинское бюро Report, информацию распространило АО "Грузинская железная дорога".

Согласно данным, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем увеличился на 500 тыс. тонн. Рост грузоперевозок на 10% зафиксирован как рекордный показатель за последние 11 лет.

Согласно информации, в январе-июне транзит азербайджанских нефтепродуктов увеличился на 70%. Рекордный рост произошел и в контейнерных перевозках на китайско-европейском направлении. За отчетный период перевезено 4 679 контейнеров типа TEU, что в 3,7 раза больше годового показателя.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan neft məhsullarının Gürcüstandan tranziti 70 % artıb 
Версия на английском языке Transit of Azerbaijani oil products via Georgia up 70%

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