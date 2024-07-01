Карго-компании в Азербайджане должны будут указывать стоимость услуг в манатах

Государственная служба по антимонопольному контролю и надзору за потребительским рынком при Министерстве экономики дала указание логистическим компаниям в Азербайджане указывать цены на предоставляемые услуги в манатах.

Государственная служба по антимонопольному контролю и надзору за потребительским рынком при Министерстве экономики дала указание логистическим компаниям в Азербайджане указывать цены на предоставляемые услуги в манатах.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственную службу.

В ведомстве прошла просветительская встреча с представителями предпринимательских субъектов, оказывающих услуги по доставке потребителям товаров, заказанных из-за рубежа.

На встрече предпринимателям было указано на необходимость указания цен на предоставляемые услуги в манатах, предоставления потребителям точной и правильной информации о тарифах на перевозку и прохождения периодической проверки измерительных средств, используемых в их деятельности. На просветительской встрече были разъяснены обязательства предпринимателей, даны подробные разъяснения о требованиях законодательства в этой области, даны ответы на интересующие их вопросы.