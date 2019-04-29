Единственный в России производитель подвижного состава намерен расширить присутствие в Азербайджане - ЭКСКЛЮЗИВ

АО "Трансмашхолдинг» заинтересовано в сотрудничестве с "Азербайджанскими железными дорогами" по вопросам поставки подвижного состава, в том числе магистральных грузовых тепловозов 2ТЭ25КМ.

Об этом сообщили Report в АО.

Как сообщалось ранее, "Трансмашхолдинг" на прошлой неделе по результатам квалификационных испытаний получил право серийного выпуска магистрального тепловоза 2ТЭ25КМ на Брянском машиностроительном заводе.

"Брянский машиностроительный завод, который входит в состав "Трансмашхолдинга", выпускает магистральные грузовые тепловозы 2ТЭ25КМ с 2015 года. Локомотив зарекомендовал себя как высокоэффективный и надежный подвижной состав. До настоящего времени тепловозы 2ТЭ25КМ в Азербайджан не поставлялись, но АО "Трансмашхолдинг", оценивая рынок этой страны как один из приоритетных, заинтересовано в сотрудничестве с азербайджанскими партнерами, и в первую очередь с "Азербайджанскими железными дорогами" по вопросам поставки подвижного состава, в том числе тепловозов 2ТЭ25КМ", - сказали в АО.

Как отметили в холдинге, тепловоз 2ТЭ25КМ – магистральный грузовой двухсекционный тепловоз с электрической передачей переменно-постоянного тока с поосным регулированием силы тяги. Благодаря увеличению коэффициента использования мощности дизеля, его использование увеличивает массу перевозимых грузовых составов в среднем на 20% в сравнении с тепловозами массовых серий. Все основные узлы в тепловозе спроектированы таким образом, чтобы во время эксплуатации доступ персонала к ним был максимально удобен. "Это позволяет сократить эксплуатационные расходы, время нахождения машины на техническом обслуживании и ремонте, а также снижает стоимость жизненного цикла тепловоза. Переход к использованию новых локомотивов позволяет сократить затраты на техническое обслуживание и ремонт тепловозного парка", - подчеркнули в АО.

В "Трансмашхолдинге" также сообщили, что с 2015 года БМЗ выпустил около 400 локомотивов этой серии. Возможности БМЗ позволяют производить до 300 секций магистральных тепловозов в год. "Тепловоз предназначен для вождения грузовых составов, значение имеет не тип груза, а вес поезда. Частные эксплуатанты, СУЭК и "Шубарколь комир", используют их для работы на угольных разрезах", - уточнили в АО.

Между Азербайджаном и "Трансмашхолдингом" имеется давняя история сотрудничества. АО "Метровагонмаш", входящее в состав АО "Трансмашхолдинг", с 1967 года поставляет подвижной состав для ЗАО "Бакинский метрополитен". В бакинской подземке на сегодня эксплуатируется порядка 300 вагонов метро мытищинского завода. В 2015 году "Трансмашхолдинг" передал "Бакинскому метрополитену" три пятивагонных состава модели 81-760.Б/761.Б/763.Б со сквозным проходом. В 2018 году холдинг поставил бакинскому метро два пятивагонных состава модели 81-765/766.

"Метровагонмаш" и "Бакинский метрополитен" также заключили договор на поставку в столицу Азербайджана 30 вагонов модели 81-765.Б/766.Б. До конца 2019 года для бакинского метро будут построены шесть поездов. В каждом составе будет два головных моторных вагона с кабиной управления и три промежуточных моторных вагона.

Первая поставка новых вагонов в Баку планируется во втором квартале текущего года.

По сравнению с подвижным составом предыдущих моделей, поезда имеют расширенные дверные проемы. Обеспечивается сквозной проход через весь состав.

В поездах 81-765.Б/766.Б используется новая система светового оповещения об открытии и закрытии дверей. Конструкция обладает хорошей шумо- и теплоизоляцией, вагоны оснащаются системами кондиционирования и вентиляции, розетками для зарядки электронных устройств пассажиров. В салонах головных вагонов предусмотрены площадки для размещения колясок и велосипедов.

"Трансмашхолдинг" – единственный в России производитель, выпускающий всю линейку тягового подвижного состава, электровозов и тепловозов разной мощности, составности, рода тока и назначения.

Илаха Мамедли