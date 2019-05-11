Китай назвал три разногласия с США по торговым переговорам

Состоявшиеся в Вашингтоне 9–10 мая торговые переговоры между США и Китаем были продуктивными, заявил журналистам вице-премьер КНР Лю Хэ.

Как передает Report со ссылкой на "Коммерсантъ", у двух стран остаются неурегулированными три вопроса.

Во-первых, Пекин считает, что все введенные Вашингтоном тарифы должны быть отменены, если стороны сумеют достичь устраивающего их соглашения. Сейчас его условия находятся в стадии обсуждения, уточнил вице-премьер.

Во-вторых, в конце 2018 года председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп согласовали предварительный объем закупок американских товаров, однако с тех пор у них возникли расхождения по этому показателю. «Теперь у обеих сторон разные взгляды, и мы считаем, что это очень серьезная проблема»,— отметил Хэ.

Третьим разногласием он назвал текст итогового соглашения, который должен быть «сбалансированным», так как «любой стране нужно сохранять свое достоинство». «Мы считаем, что это принципиальные вопросы, у каждой страны есть свои принципы, и мы не пойдем на уступки»,— подчеркнул вице-премьер Китая.

Президент США Дональд Трамп после того, как Вашингтон в очередной раз повысил пошлины на товары из Китая, написал в Twitter, что переговоры будут продолжаться и что у него сохраняются «прочные» отношения с Си Цзиньпином. Трамп добавил, что отмена американских пошлин будет зависеть от того, как пройдут будущие переговоры.

Торговая война между двумя странами началась летом 2018 года. Вашингтон и Пекин ввели в отношении друг друга пошлины, потери от которых с каждой стороны оценивались в $34 млрд. В декабре на саммите «двадцатки» в Буэнос-Айресе США и Китай сумели договориться о «торговом перемирии», которое истекло в марте.

С 10 мая США повысили тарифы на ввоз ряда китайских товаров с 10% до 25%. Помимо этого Дональд Трамп поручил ввести пошлины на товары из Китая еще на $300 млрд.