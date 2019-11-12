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США намерены отложить введение пошлин на автомобили из ЕС

Трамп намерен отложить введение пошлин на автомобили из ЕС

Президент США Дональд Трамп, как ожидается, объявит на этой неделе, что откладывает решение о том, вводить ли пошлины на автомобили из ЕС.

Как передает Report, об этом сообщает издание Politico со ссылкой на осведомленный источник. 

По данным собеседника издания, решение о введении пошлин будет отложено еще на шесть месяцев. Однако, добавил он, всегда существует неопределенность вокруг окончательного решения Трампа, когда речь заходит о торговле и пошлинах. 

Президент США заявил о возможном введении пошлин для автомобилей европейского производства в феврале этого года. В ответ Еврокомиссия сообщила, что введет дополнительные пошлины на товары американского экспорта объемом 20 млрд евро в качестве ответной меры, если Трамп поднимет тарифы на производимые в ЕС автомобили и автодетали. 

Как сообщалось, в мае президент США принял решение отложить на 180 дней введение пошлин на импорт автомобилей, произведенных в ЕС и Японии. Этот срок истекает в среду.

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