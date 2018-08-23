Трамп: Если мне когда-либо объявят импичмент, рынки обрушатся, все станут очень бедными

Баку. 23 августа. REPORT.AZ/ Объявление импичмента президенту США приведет к крайне негативным последствиям для экономики.

Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, с таким утверждением сам глава Белого дома Дональд Трамп выступил в интервью телеканалу Fox News.

"Я не знаю, как можно объявить импичмент кому-то, кто проделал великолепную работу. Если мне когда-либо объявят импичмент, я думаю, что рынки обрушатся, я думаю, что все станут очень бедными", - сказал он, отвечая на вопрос журналистки телеканала Эшли Ирхарт, которая спросила у Трампа, будет ли ему объявлен импичмент, если на промежуточных выборах в Конгресс большинство мест достанется представителям Демократической партии США.

В настоящее время, имя Трампа упоминается в ряде скандалов, согласно которым президент США через своих адвокатов платил женщинам, чтобы они молчали о его сексуальных домогательствах к ним.