Трамп позитивно оценивает ход торговых переговоров США и Китая

Президент США Дональд Трамп заявил во вторник, что американо-китайские торговые переговоры идут хорошо.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

"Переговоры с Китаем продвигаются очень хорошо", - сказал он журналистам на Южной лужайке Белого дома перед вылетом в штат Вирджиния. Трансляцию вел телеканал C-Span.

30-31 июля в Шанхае проходит 12-й раунд торговых консультаций между Китаем и США. От американской стороны участие в них принимают представитель США Роберт Лайтхайзер и министр финансов Стивен Мнучин, китайскую делегацию возглавляет вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ.