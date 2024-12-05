ТПП РФ: Азербайджан обладает огромным потенциалом для превращения в международный транспортный хаб

Азербайджан обладает огромным потенциалом для превращения в международный транспортный хаб.

Азербайджан обладает огромным потенциалом для превращения в международный транспортный хаб.

Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявила представитель Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ в Азербайджане Мария Суворовская.

"Товарооборот между Россией и Азербайджаном с начала года вырос на 12,4%. У Азербайджана огромный потенциал для превращения в международный транспортный хаб. Благодаря мощной инфраструктуре и инвестициям в развитие транспортных сетей, республика закрепляет свое стратегическое преимущество и становится важным узлом на глобальной экономической карте", - подчеркнула Суворовская.

На "Международном дне во Владимирской области" в Суздале в рамках "ЭКГ-форума ответственного бизнеса", большое внимание было уделено перспективам взаимодействия российского бизнеса с Азербайджаном.

Среди участников мероприятия были представители предприятий Владимирской области, а также профессиональных объединений и крупных компаний Азербайджана и Турции.

По данным СМИ, азербайджанская делегация высоко оценила сотрудничество с Владимирской областью, отметив, что Россия является одним из основных торговых партнеров Азербайджана. По итогам января–сентября 2024 года товарооборот между двумя странами составил $3,5 млрд.

Азербайджанские компании на мероприятии выразили готовность к реализации новых совместных проектов, включая инвестиции в коммерческую недвижимость и развитие экспортных поставок.

Региональный Центр поддержки экспорта Владимирской области активно способствует укреплению деловых связей. Руководитель Центра Ирина Муравьева отметила: "Сегодняшнее мероприятие создает уникальные возможности для диалога и установления долгосрочных контактов. Мы уверены, что азербайджанское направление станет важным вектором роста для наших компаний. Первые договоренности были достигнуты во время нашей бизнес-миссии в Баку. Cегодня мы продолжаем диалог, рассчитываем на долгосрочные и выгодные контракты, причем не только для наших ведущих предприятий-экспортеров, но и тех, кто только выходит на внешние рынки".