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Toyota выпустит автомобиль с фейковой коробкой передач

Toyota выпустит автомобиль с фейковой коробкой передач Японский автоконцерн Toyota начал работу над электромобилем с ненастоящими элементами управления.
Бизнес
17 июня 2023 г. 08:54
Toyota выпустит автомобиль с фейковой коробкой передач

Японский автоконцерн Toyota начал работу над электромобилем с ненастоящими элементами управления.

Как передает Report со ссылкой на издание The Verge, из раскрытых данных следует, что инженеры корпорации приступили к тестированию электрокара с фейковой механической коробкой переключения передач (МКПП). По словам журналистов медиа, водитель такого электромобиля сможет переключать передачи во время движения, однако фактически на процесс управления машиной его действия не будут оказывать никакого влияния.

По словам инсайдеров, электрокар может даже "заглохнуть", если водитель выберет неправильную передачу поддельной МКПП. Также выпущенные в будущем электрокары Toyota могут быть оснащены динамиками, которые будут имитировать звук работы двигателя внутреннего сгорания.

Журналисты отметили, что фейковые системы управления позволят водителям получить полный опыт вождения автомобиля с механической коробкой передач. При этом специалисты раскритиковали подобную идею Toyota: "Давайте не будем притворяться, что электромобили - то, чем они не являются".

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