О нас
Report Georgia
Аудио новости

Toyota в 2022 году начнет продажи своего первого электромобиля

Toyota в 2022 году начнет продажи своего первого электромобиля Крупнейший японский автоконцерн Toyota Motor в следующем году начнет продажи своего первого электромобиля.
Бизнес
29 октября 2021 г. 09:23
Toyota в 2022 году начнет продажи своего первого электромобиля

Крупнейший японский автоконцерн Toyota Motor в следующем году начнет продажи своего первого электромобиля.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в пятницу объявила японская компания.

Отмечается, что продажи кроссовера Toyota bZ4X планируется начать с середины 2022 года по всему миру, включая Японию, Северную Америку, Китай и Европу. В то же время на данный момент цена модели объявлена не была. В то же время подчеркивается, что на одном заряде автомобиль сможет проехать около 500 км, а подзарядка батареи до 80% будет занимать около получаса. Отмечается, что будет также доступна модификация, оснащенная солнечными батареями.

Ведущий японский автоконцерн Toyota Motor намерен к 2025 году создать новую линейку электромобилей, включающую 15 моделей. Toyota bZ4X станет первой моделью этой линейки.

Сейчас у Toyota Motor в модельном ряде электромобили отсутствуют. Компания предлагает множество гибридов и автомобиль на водороде Mirai, однако эта модель практически не пользуется спросом.

Правительство Японии в конце прошлого года одобрило новый план сокращения выбросов парниковых газов, который в том числе ставит цель к середине 2030-х годов отказаться от производства полностью бензиновых и дизельных автомобилей. Документ затрагивает в общей сложности 14 отраслей, таких как нормы жилищного строительства, развитие водородной энергетики и т. д. По оценкам японского правительства, принятая стратегия развития должна в конечном итоге стимулировать экономику страны и создать экономический эффект в размере почти 900 млрд долларов США к 2030 году и более 1,8 трлн долларов США в течение следующих 20 лет.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке “Toyota” şirkəti gələn il ilk elektromobilinin satışına başlayacaq
Версия на английском языке Toyota to start selling its first electric vehicle in 2022

Другие новости из категории

Азербайджан резко увеличил импорт зерна из Казахстана
Азербайджан резко увеличил импорт зерна из Казахстана
29 октября 2021 г. 10:18
Квартальная выручка Apple выросла на 29%
Квартальная выручка Apple выросла на 29%
29 октября 2021 г. 08:38
Чистая прибыль Amazon в третьем квартале упала почти в два раза
Чистая прибыль Amazon в третьем квартале упала почти в два раза
29 октября 2021 г. 03:27
ГТК Азербайджана ответил на обвинения о требовании незаконных платежей 
ГТК Азербайджана ответил на обвинения о требовании незаконных платежей 
28 октября 2021 г. 15:25
Илон Маск вложит средства в миссию человека на Марс
Илон Маск вложит средства в миссию человека на Марс
28 октября 2021 г. 14:51
Минсельхоз: Россия не вводила полного запрета на экспорт мандаринов из Турции
Минсельхоз: Россия не вводила полного запрета на экспорт мандаринов из Турции
28 октября 2021 г. 13:53
Узбекистан хочет инвестировать в Карабах
Узбекистан хочет инвестировать в Карабах
28 октября 2021 г. 13:38
Посол: Готовы поддерживать сотрудничество между компаниями Азербайджана и Колумбии
Посол: Готовы поддерживать сотрудничество между компаниями Азербайджана и Колумбии
28 октября 2021 г. 11:58
Узбекистан проявляет интерес к опыту центров МСП в Азербайджане
Узбекистан проявляет интерес к опыту центров МСП в Азербайджане
28 октября 2021 г. 09:52
В Южной Корее шесть компаний отзовут почти 330 тыс. транспортных средств
В Южной Корее шесть компаний отзовут почти 330 тыс. транспортных средств
28 октября 2021 г. 06:21

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi