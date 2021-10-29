Toyota в 2022 году начнет продажи своего первого электромобиля

Крупнейший японский автоконцерн Toyota Motor в следующем году начнет продажи своего первого электромобиля.

Крупнейший японский автоконцерн Toyota Motor в следующем году начнет продажи своего первого электромобиля.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в пятницу объявила японская компания.

Отмечается, что продажи кроссовера Toyota bZ4X планируется начать с середины 2022 года по всему миру, включая Японию, Северную Америку, Китай и Европу. В то же время на данный момент цена модели объявлена не была. В то же время подчеркивается, что на одном заряде автомобиль сможет проехать около 500 км, а подзарядка батареи до 80% будет занимать около получаса. Отмечается, что будет также доступна модификация, оснащенная солнечными батареями.

Ведущий японский автоконцерн Toyota Motor намерен к 2025 году создать новую линейку электромобилей, включающую 15 моделей. Toyota bZ4X станет первой моделью этой линейки.

Сейчас у Toyota Motor в модельном ряде электромобили отсутствуют. Компания предлагает множество гибридов и автомобиль на водороде Mirai, однако эта модель практически не пользуется спросом.

Правительство Японии в конце прошлого года одобрило новый план сокращения выбросов парниковых газов, который в том числе ставит цель к середине 2030-х годов отказаться от производства полностью бензиновых и дизельных автомобилей. Документ затрагивает в общей сложности 14 отраслей, таких как нормы жилищного строительства, развитие водородной энергетики и т. д. По оценкам японского правительства, принятая стратегия развития должна в конечном итоге стимулировать экономику страны и создать экономический эффект в размере почти 900 млрд долларов США к 2030 году и более 1,8 трлн долларов США в течение следующих 20 лет.