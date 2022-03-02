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Toyota приостанавливает производство автомобилей в России

Toyota приостанавливает производство автомобилей в России Японский автоконцерн Toyota Motor с пятницы приостанавливает производство автомобилей на территории России.
Бизнес
2 марта 2022 г. 20:08
Toyota приостанавливает производство автомобилей в России

Японский автоконцерн Toyota Motor с пятницы приостанавливает производство автомобилей на территории России.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает издание Nikkei со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

"Toyota Motor приостанавливает производство автомобилей в России с пятницы из-за проблем с поставками запчастей из-за рубежа", - говорится в сообщении.

Toyota также остановит экспорт в Россию. Автомобили в стране будут продаваться до момента, пока не иссякнет их запас.

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Версия на азербайджанском языке "Toyota" Rusiyada avtomobil istehsalını dayandırıb

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