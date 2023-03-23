Toyota прекратит производство седана Camry для японского рынка

Ведущий японский автомобильный концерн Toyota Motor до конца 2023 года прекратит производство одного из самых популярных в мире седанов бизнес-класса Camry для внутреннего рынка.

Ведущий японский автомобильный концерн Toyota Motor до конца 2023 года прекратит производство одного из самых популярных в мире седанов бизнес-класса Camry для внутреннего рынка.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом пишет газета Nikkei.

Компания уже направила уведомления дилерским центрам. Продажи внутри Японии будут сворачиваться в несколько этапов. Сейчас дилеры начинают приостановку приема новых заказов на эту модель. Производство Camry для зарубежных рынков продолжится.

Одной из причин решения Toyota стали снижающиеся из года в год продажи Camry в Японии. В прошлом году было продано всего 6 тыс. таких автомобилей. Японские покупатели в основном делают выбор в пользу более крупного седана Crown. При этом Toyota недавно выпустила новое поколение этой модели. Вместе с тем на рынках США, Китая и Юго-Восточной Азии Camry продолжает оставаться популярной.

Модель дебютировала в 1980 году. До настоящего времени в мире было продано около 21 млн Camry, большая часть из них в США (13 млн).