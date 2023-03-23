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Toyota прекратит производство седана Camry для японского рынка

Toyota прекратит производство седана Camry для японского рынка Ведущий японский автомобильный концерн Toyota Motor до конца 2023 года прекратит производство одного из самых популярных в мире седанов бизнес-класса Camry для внутреннего рынка.
Бизнес
23 марта 2023 г. 11:40
Toyota прекратит производство седана Camry для японского рынка

Ведущий японский автомобильный концерн Toyota Motor до конца 2023 года прекратит производство одного из самых популярных в мире седанов бизнес-класса Camry для внутреннего рынка.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом пишет газета Nikkei.

Компания уже направила уведомления дилерским центрам. Продажи внутри Японии будут сворачиваться в несколько этапов. Сейчас дилеры начинают приостановку приема новых заказов на эту модель. Производство Camry для зарубежных рынков продолжится.

Одной из причин решения Toyota стали снижающиеся из года в год продажи Camry в Японии. В прошлом году было продано всего 6 тыс. таких автомобилей. Японские покупатели в основном делают выбор в пользу более крупного седана Crown. При этом Toyota недавно выпустила новое поколение этой модели. Вместе с тем на рынках США, Китая и Юго-Восточной Азии Camry продолжает оставаться популярной.

Модель дебютировала в 1980 году. До настоящего времени в мире было продано около 21 млн Camry, большая часть из них в США (13 млн).

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