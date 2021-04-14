Toyota покажет в Шанхае электромобиль с зарядкой за 10 минут

К 2025 году Toyota планирует поставить на поток 40 новых и модернизированных авто с электрическим приводом

Компания Toyota опубликовала в социальных сетях тизер своего первого электромобиля новой линейки Beyond Zero. По слухам, он будет представлен на автосалоне в Шанхае и сможет заряжаться от 0 до 100% всего за 10 минут.

Как передает Report со ссылкой на motor, новинку «засветили» в 15-секундном ролике, в котором были показаны передок и профиль электрической Toyota. Предположительно, речь идет о среднеразмерном кроссовере, который внешне будет похож на актуальный RAV4 .

Электрокроссовер будет построен на новой платформе e-TNGA, которую Toyota разработала совместно с Subaru, которая тоже готовит электромобиль на ее основе (будет ли это одна модель или семейство электромобилей, не уточняется).

По слухам, Toyota Beyond Zero будет иметь электродвигатель мощностью 290 л.с.. Батарея обеспечит электромобилю запас хода до 500 км. Время зарядки АКБ от сверхбыстрой зарядки 0 до 100% составит 10 минут.

Автосалон в Шанхае пройдет с 19 по 28 апреля.

Напомним, что свой первый электромобиль — микроситикар C+ Pod — Toyota представила в декабре 2020 года.

Модульная платформа Toyota/Subaru e-TNGA была анонсирована в декабре прошлого года. Ее главная особенность — быстрая адаптируемость к различным моделям и масштабируемость.

Построенные на основе новой платформы электромобили могут иметь задний, передний или полный привод. Кроме того, их колесная база может варьироваться в широких пределах.

Платформа e-TNGA совместима с различными типами аккумуляторов и электродвигателей, что позволяет разрабатывать и выпускать на платформе любые модели. Благодаря такой универсальности сокращается время разработки различных вариантов продукта, а отдельные модели могут проектироваться параллельно.

Первая модель на базе e-TNGA готовится к серийному производству, которое будет налажено на заводе Toyota ZEV в Японии.

К 2025 году Toyota планирует поставить на поток 40 новых и модернизированных авто с электрическим приводом.