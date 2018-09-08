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    Toyota остановит работу 16 заводов в Японии из-за последствий землетрясений

    Баку. 8 сентября. REPORT.AZ/ Крупнейший японский автоконцерн Toyota Motor с 10 сентября остановит работу 16 из 18 своих заводов на территории Японии в связи с возможными перебоями в поставках комплектующих.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, это решение связано с последствиями мощного землетрясения магнитудой 6,7 на северном острове Хоккайдо в ночь с 5 на 6 сентября.

    Отмечается, что из-за удара стихии произошло отключение электроснабжения на заводе компании в городе Томакомаи, где производят коробки передач. Toyota Motor планирует оценить влияние этого сбоя на производство автомобилей в Японии и примет решение о возобновлении работы предприятий после 11 сентября.

    Производственный цикл корпорации также был нарушен в результате тайфуна, который обрушился на западную часть Японии в начале минувшей недели. Тогда Toyota Motor пришлось временно отменять ночные смены на нескольких заводах в пострадавшем регионе.

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