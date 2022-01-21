Toyota останавливает 21 производственную линию из-за вспышки COVID-19

Крупнейшая в Японии автомобилестроительная корпорация Toyota Motor с 21 по 24 января останавливает работу 21 производственной линии на 11 заводах внутри страны из-за нового рекордного распространения заражений коронавирусом.

Крупнейшая в Японии автомобилестроительная корпорация Toyota Motor с 21 по 24 января останавливает работу 21 производственной линии на 11 заводах внутри страны из-за нового рекордного распространения заражений коронавирусом.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, это усугубило и без того острые проблемы, связанные с глобальной нехваткой полупроводников и комплектующих деталей.

По подсчетам экспертов, остановка производственных линий может привести к тому, что Toyota Motor не произведет в январе порядка 47 тыс. автомобилей, включая популярные внедорожники Land Cruiser. Производство останавливается в связи с выявлением среди работников заводов заражений омикрон-штаммом коронавируса.

20 января в Японии за сутки было выявлено 42 тыс. новых случаев инфицирования, что стало наивысшим показателем за все время эпидемии. Умерли 9 человек с диагнозом COVID-19, всего за время эпидемии в Японии зафиксировано почти 18,5 тыс. летальных исходов. Сейчас в отделениях интенсивной терапии находится в тяжелом состоянии 287 человек, зараженных коронавирусом.