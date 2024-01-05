Toyota не может перезапустить производство из-за землетрясений

Японский автоконцерн Toyota Motor пока не может перезапустить производство автомобилей на территории страны, приостановленное на новогодние праздники, из-за нарушения цепочек поставок, вызванного продолжающимися до сих пор землетрясениями.

Японский автоконцерн Toyota Motor пока не может перезапустить производство автомобилей на территории страны, приостановленное на новогодние праздники, из-за нарушения цепочек поставок, вызванного продолжающимися до сих пор землетрясениями.

Как передает Report со ссылкой на Kyodo, об этом журналистам сообщил президент компании Кодзи Сато.

Изначально работу сборочных заводов на территории страны планировалось запустить 8 января, однако от этих планов пришлось отказаться из-за стихийного бедствия. "Мы проведем оценку состояния комплектующих и примем решение", - приводит его слова агентство. Сато подчеркнул, что в компании планируют определиться со сроками запуска производства до конца недели. По его словам, многие поставщики комплектующих в настоящее время не могут полноценно функционировать из-за последствий землетрясений в центральной части страны.