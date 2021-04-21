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Toyota к 2025 году представит 15 электромобилей

Toyota к 2025 году представит 15 электромобилей Производство будет налажено в Китае и Японии
Бизнес
21 апреля 2021 г. 11:20
Toyota к 2025 году представит 15 электромобилей

Японский автоконцерн Toyota Motor объявил о новой стратегии - компания займется производством электрокаров и к 2025 году выпустит линейку из 15 электрических авто.

Как передает Report со ссылкой на издание The Verge, первый электрокар могут представить уже к концу 2021 года.

Совместно с Subaru компания показала концептуальный вариант внедорожника bZ4X на автосалоне Auto Shanghai 2021. Точные характеристики в компании не раскрыли, однако уточнили, что производство наладят в Китае и Японии. Автомобиль построят на новой платформе e-TNGA. Toyota bZ4X появится в продаже к середине 2022 года.

В общей сложности Toyota выпустит 70 новых автомобилей к 2025 году, в том числе гибридные модели и электромобили на топливных ячейках. Выпустив линейку из 15 электрокаров в компании надеются укрепить позиции на рынках Китая, Северной Америки и Европы, поскольку подобные авто становятся востребованней с каждым годом.

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Версия на английском языке Toyota to introduce 15 electric vehicles by 2025

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