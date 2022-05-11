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Toyota частично остановит производство из-за перебоев с поставками запчастей

Toyota частично остановит производство из-за перебоев с поставками запчастей Крупнейший японский автоконцерн Toyota Motor в середине мая временно остановит часть производственных линий на восьми заводах в Японии.
Бизнес
11 мая 2022 г. 07:36
Toyota частично остановит производство из-за перебоев с поставками запчастей

Крупнейший японский автоконцерн Toyota Motor в середине мая временно остановит часть производственных линий на восьми заводах в Японии.

Как передает Report, об этом говорится в распространенном заявлении компании.

Производство прекратится на 14 конвейерах в период с 16 мая максимум на шесть дней. Причиной этого стали перебои с поставками комплектующих из Китая, где из-за ситуации с коронавирусом были введены различные ограничения.

С учетом уже проведенных корректировок производства, вызванных нехваткой полупроводников, объем выпущенных автомобилей Toyota Motor в Японии и за рубежом в этом месяце составит около 700 тыс. единиц, что примерно на 130 тыс. меньше, чем планировалось изначально.

В 2021 году Toyota реализовала 10 495 548 автомобилей, что стало самым большим показателем в мире. При этом производство новых автомобилей по сравнению с 2020 годом выросло на 9,4% и достигло отметки 10 076 246.

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