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Товарооборот в Баку вырос на 5%

Товарооборот в Баку вырос на 5% В январе-феврале этого года стоимость товарооборота в Баку увеличилась на 4,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 4 млрд 811 млн манатов.
Бизнес
29 марта 2023 г. 17:41
Товарооборот в Баку вырос на 5%

В январе-феврале этого года стоимость товарооборота в Баку увеличилась на 4,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 4 млрд 811 млн манатов.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Бакинское городское управление статистики.

За последний год стоимость проданных в торговой сети продуктов питания, напитков и табачных изделий выросла на 6,2% - до 2 млрд 556,9 млн манатов, непродовольственных товаров - на 3,7% до 2 млрд 254,1 млн манатов.

33,4% потребительских товаров реализовано на предприятиях со статусом юридического лица, 47,9% - в торговых объектах, принадлежащих индивидуальным предпринимателям, а 18,7%- на рынках и ярмарках столицы.

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Версия на азербайджанском языке Bakıda ticarət dövriyyəsi 5 % artıb

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