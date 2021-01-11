Товарооборот в Баку незначительно снизился

Стоимость проданного в торговой сети продовольствия, напитков и табачных изделий увеличилась на 8,9%

В январе-ноябре 2020 года товарооборот в Баку снизился на 0,4% по сравнению с соответствующим периодом 2019 года и составил 19 202,8 млн манатов.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Бакинское городское управление статистики.

Стоимость проданного в торговой сети продовольствия, напитков и табачных изделий увеличилась на 8,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигла 9 752,9 млн манатов, а стоимость непродовольственных товаров снизилась на 7,9% и составила 9 449,9 млн манатов.

По данным, 31,4% потребительских товаров реализовано на предприятиях со статусом юридического лица, 51,1% - торговых объектах, принадлежащих индивидуальным предпринимателям, 17,5% - на продуктовых рынках столицы.