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Товарооборот России и Китая вырос на 38,5%

Товарооборот России и Китая вырос на 38,5% Товарооборот России и Китая в январе - феврале вырос в годовом исчислении на 38,5%, достигнув 26,43 млрд долларов США. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило сегодня Главное таможенное управление КНР.
Бизнес
7 марта 2022 г. 10:09
Товарооборот России и Китая вырос на 38,5%

Товарооборот России и Китая в январе - феврале вырос в годовом исчислении на 38,5%, достигнув 26,43 млрд долларов США. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило сегодня Главное таможенное управление КНР.

Как следует из опубликованных данных, экспорт в РФ за два месяца вырос на 41,5% и составил около 12,62 млрд долларов. Импорт российских товаров и услуг увеличился на 35,8%, до 13,81 млрд долларов.

Положительное сальдо России за январь - февраль достигло 1,19 млрд долларов, увеличившись на 26,3%.

"Несмотря на все более сложные и непредсказуемые внешние факторы, ситуация в области внешней торговли Китая по-прежнему стабильная, - отметил официальный представитель китайской таможни Ли Куйвэнь. - Это прежде всего объясняется гибкостью экономики КНР. В целом в долгосрочной перспективе положительная тенденция сохраняется без изменений".

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