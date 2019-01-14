Товарооборот России и Китая в 2018 году вырос на 27%

Баку. 14 января. REPORT.AZ/ Товарооборот между Россией и Китаем в 2018 году вырос на 27,1% - до более 107 млрд долларов.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

Согласно данным таможни, объем экспорта из Китая в Россию за 12 месяцев увеличился на 12% и превысил 47,97 млрд долларов. Импорт российских товаров и услуг в КНР вырос на 42,7% - до 59,08 млрд долларов.

В 2017 году товарооборот между двумя странами составил 84,07 млрд долларов.