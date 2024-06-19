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Товарооборот России и Евросоюза упал до минимума с 2000 года

Товарооборот России и Евросоюза упал до минимума с 2000 года Двусторонний товарооборот России и Евросоюза по итогам апреля сократился на 6% месяц к месяцу и составил 5,6 млрд евро, что является минимальным показателем с января 2000 года.
Бизнес
19 июня 2024 г. 12:07
Товарооборот России и Евросоюза упал до минимума с 2000 года

Двусторонний товарооборот России и Евросоюза по итогам апреля сократился на 6% месяц к месяцу и составил 5,6 млрд евро, что является минимальным показателем с января 2000 года.

Как передает Report, об этом говорится в отчете Евростата.

Поставки российских товаров в Европу за период снизились на 17% по сравнению с мартом, составив 2,7 млрд. евро Это самый низкий показатель с июня 1999 года.

Основную долю экспорта из РФ на европейский рынок в апреле занял газ (поставки на 1,15 млрд евро). Далее идут железо и сталь (288,5 млн евро) и нефтепродукты (248 млн евро).

Между тем продажи товаров из ЕС в Россию в апреле выросли на 6%, достигнув 2,9 млрд евро. Значительная часть поставок пришлась на лекарственные препараты (760 млн евро). Также РФ активно закупала у стран ЕС оборудование (303 млн евро) и оптические инструменты (186,5 млн евро).

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