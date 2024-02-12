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Товарооборот между РФ и Азербайджаном достиг $4,4 млрд, а взаиморасчеты в нацвалютах превысили 54%

Товарооборот между РФ и Азербайджаном достиг $4,4 млрд, а взаиморасчеты в нацвалютах превысили 54% "Мы прогнозировали, что в 2023 году товарооборот между Россией и Азербайджаном достигнет $4 млрд. Но ошиблись. $4,4 млрд, рост 17%".
Бизнес
12 февраля 2024 г. 03:12
Товарооборот между РФ и Азербайджаном достиг $4,4 млрд, а взаиморасчеты в нацвалютах превысили 54%

"Мы прогнозировали, что в 2023 году товарооборот между Россией и Азербайджаном достигнет $4 млрд. Но ошиблись. $4,4 млрд, рост 17%".

Как передает Report, об этом заявил посол России в Азербайджане Михаил Евдокимов в интервью газете "Известия".

"Санкции привели к тому, что наши отношения стали еще более тесными, у нас реализуются очень серьезные проекты в промышленной кооперации. 17-процентный рост - это не реэкспорт чего-то через Азербайджан, это, в частности, крупные проекты по промышленной кооперации.

Кроме того, на начало этого года использование национальных валют России и Азербайджана (рубль и манат) превысило 54%, то есть мы уходим в наших отношениях с Баку от доллара и евро", - сказал дипломат.

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