Товарооборот между Ираном и Азербайджаном составляет 400 млн долларов

Между Азербайджаном и Ираном существует огромный потенциал для развития экономических отношений

В скором времени в Баку состоится заседание ирано-азербайджанской совместной комиссии по экономическому сотрудничеству.

Как передает Report, об этом заявил посол Ирана в Азербайджане Сейед Аббас Мусави на пресс-конференции, посвященной 30-летию установления дипломатических отношений между странами.

По словам посла, между Азербайджаном и Ираном существует огромный потенциал для развития экономических отношений и предстоящее заседание послужит площадкой для обсуждения актуальных вопросов в этой сфере.

Сейед Аббас Мусави заявил, что на сегодня товарооборот между Ираном и Азербайджаном составляет 400 миллионов долларов, при этом население обеих стран также занимается торговлей, и ее показатель не учитывается в официальном товарообороте.

В прошлом году товарооборот между двумя странами вырос на 30 процентов по сравнению с 2020 годом. Экспорт продукции из Азербайджана в Иран увеличился на более чем 10 процентов.