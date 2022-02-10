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Товарооборот между Ираном и Азербайджаном составляет 400 млн долларов

Товарооборот между Ираном и Азербайджаном составляет 400 млн долларов Между Азербайджаном и Ираном существует огромный потенциал для развития экономических отношений
Бизнес
10 февраля 2022 г. 12:22
Товарооборот между Ираном и Азербайджаном составляет 400 млн долларов

В скором времени в Баку состоится заседание ирано-азербайджанской совместной комиссии по экономическому сотрудничеству.

Как передает Report, об этом заявил посол Ирана в Азербайджане Сейед Аббас Мусави на пресс-конференции, посвященной 30-летию установления дипломатических отношений между странами.

По словам посла, между Азербайджаном и Ираном существует огромный потенциал для развития экономических отношений и предстоящее заседание послужит площадкой для обсуждения актуальных вопросов в этой сфере.

Сейед Аббас Мусави заявил, что на сегодня товарооборот между Ираном и Азербайджаном составляет 400 миллионов долларов, при этом население обеих стран также занимается торговлей, и ее показатель не учитывается в официальном товарообороте.

В прошлом году товарооборот между двумя странами вырос на 30 процентов по сравнению с 2020 годом. Экспорт продукции из Азербайджана в Иран увеличился на более чем 10 процентов.

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Версия на азербайджанском языке İran və Azərbaycan arasında ticarət dövriyyəsi 400 milyon ABŞ dolları təşkil edir

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