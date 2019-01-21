В прошлом году товарооборот между Грузией и Азербайджаном превысил 1 млрд долларов

Тбилиси. 21 января. REPORT.AZ / В прошлом году товарооборот между Грузией и Азербайджаном составил 1 млрд 088 млн 790,5 тыс. долларов.

Как сообщает местное бюро Report, об этом говорится в первичном отчете Национального управления статистики Грузии.

Согласно отчету, в 2018 году доля Азербайджана в общем товарообороте соседней страны составила 8,7%. В прошлом году Азербайджан стал третьим крупнейшим торговым партнером Грузии после Турции и России.

В 2018 году в годовом сравнении экспорт Грузии в Азербайджан вырос на 84,7% и составил 502 млн 726,7 тыс. долларов. Наряду с тем, что доля Азербайджана в общем экспорте Грузии составила 15%, он стал первым крупнейшим партнером этой страны по экспорту.

В отчетном году из Азербайджана в Грузию экспортирован товар на 586 млн 063,8 тыс. долларов, что в годовом сравнении больше на 5,8%.

Доля Азербайджана в общем импорте Грузии составила 6,4%. С этим показателем Азербайджан стал четвертым основным партнером соседней страны по импорту после Турции, России и Китая.

В прошлом году общий внешний товарооборот Грузии в годовом сравнении вырос на 17% и составил 12 млрд 484,4 млн долларов. Экспорт соседней страны составил 3 млрд 362,1 млн долларов (+22,9%), а импорт 9 млрд 122,3 млн долларов (+14,9%).