Товарооборот между Германий и Азербайджаном достиг 3 млрд евро в прошлом году

Баку. 11 октября. REPORT.AZ/ Германия занимает шестое место среди стран мира по объему экспорта азербайджанской нефти. Как сообщает Report, об этом сказала заместитель главы миссии посольства Германии в Азербайджане Тереза Шёнфельд на бизнес-форуме Германия-Азербайджан в Баку.

По ее словам, в 2015 году Азербайджан экспортировал в Германию 5,3 млн тонн сырой нефти. Показатель за прошлый год пока неизвестен.

"На Азербайджан приходится 80% товарооборота Германии со странами Южного Кавказа. В прошлом году товарооборот между двумя странами составил 2,9 млрд евро".