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    ​Товарооборот между Германией и Азербайджаном достиг 2 млрд. манатов

    Фармацевтические компании приглашены в Азербайджан для сотрудничества в данной сфере

    Баку. 2 июня. REPORT.AZ/ Внешнеторговый оборот между Германией и Азербайджаном в 2015 году составил 2 млрд. манатов. Германия является одним из основных внешнеторговых партнеров Азербайджана.

    Как сообщает Report, об этом заявил начальник отдела промышленности министерства экономики Азербайджана Самед Баширли на проходящем в Баку форуме "Инновационнные технологии для усовершенствования промышленности" Торговой палаты Германия-Азербайджан.

    Начальник отдела также пригласил в Азербайджан фармацевтические компании для сотрудничества в данной сфере.

    "Германия оказывает техническую поддержку многим реализуемым в Азербайджане проектам, а также участвует в финансировании инфраструктурных проектов", - отметил С.Баширли.

    "Мероприятие внесет вклад в развитие сотрудничества между нашими странами и усиление инновационной промышленности в Азербайджане", - подчеркнул начальник отдела. 

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