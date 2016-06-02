​Товарооборот между Германией и Азербайджаном достиг 2 млрд. манатов

Баку. 2 июня. REPORT.AZ/ Внешнеторговый оборот между Германией и Азербайджаном в 2015 году составил 2 млрд. манатов. Германия является одним из основных внешнеторговых партнеров Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом заявил начальник отдела промышленности министерства экономики Азербайджана Самед Баширли на проходящем в Баку форуме "Инновационнные технологии для усовершенствования промышленности" Торговой палаты Германия-Азербайджан.

Начальник отдела также пригласил в Азербайджан фармацевтические компании для сотрудничества в данной сфере.

"Германия оказывает техническую поддержку многим реализуемым в Азербайджане проектам, а также участвует в финансировании инфраструктурных проектов", - отметил С.Баширли.

"Мероприятие внесет вклад в развитие сотрудничества между нашими странами и усиление инновационной промышленности в Азербайджане", - подчеркнул начальник отдела.