Азер Худиев: Товарооборот между Азербайджаном и Украиной в 2018 году составил 829 млн. долларов

Сегодняшние экономические отношения не соответствуют потенциалу между странами, есть возможности для роста товарооборота.

Как передает Report, об этом в интервью "Интерфакс-Украина" сообщил посол Азербайджана в Украине Азер Худиев.

"Азербайджан за последние годы значительно улучшил свою экономическую составляющую и экономическое взаимодействие с Украиной", - заявил А.Худиев.

Вместе с тем посол подчеркнул, что сегодняшние экономические отношения и статистика не соответствуют потенциалу между странами.

"Ведь до 2013 года товарооборот между нашими странами превышал 1 миллиард долларов, а иногда доходил и до 1,5 миллиарда долларов. Но сложные политические процессы, вооруженный конфликт на востоке страны не могли не повлиять на объемы товарооборота. По итогам 2015 года был очень большой экономический спад товарооборота между нашими странами - он составил всего 333 миллиона долларов США", - подчеркнул дипломат.

По его словам, за последние три года показатель товарооборот вырос практически в два с половиной раза - по итогам 2018 года товарооборот достиг отметки в 829 миллионов долларов.

"Этот рост был особенно заметен в экспорте из Азербайджана в Украину - за этот период он вырос почти в 16 раз. В результате этого роста Украина - 11-й основной торговый партнер нашей страны", - добавил А.Худиев.

По его словам, на данный момент ведется работа по налаживанию регулярных поставок продукции пищевой промышленности, специальных строительных материалов и кабельного оборудования в Украину.

"Кроме того, сейчас ведется работа по открытию Торгового Дома Украины в Азербайджане, в Баку", - сказал азербайджанский дипломат.