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Товарооборот между Баку и Циндао увеличился более чем вдвое

Товарооборот между Баку и Циндао увеличился более чем вдвое В прошлом году товарооборот между китайским городом Циндао и Баку увеличился более чем в два раза - до 233 млн юаней (32,05 млн долларов США).
Бизнес
8 июля 2024 г. 12:37
Товарооборот между Баку и Циндао увеличился более чем вдвое

В прошлом году товарооборот между китайским городом Циндао и Баку увеличился более чем в два раза - до 233 млн юаней (32,05 млн долларов США).

Как сообщает Report, об этом заявила директор отдела по делам Западной Азии и Африки Торгового бюро муниципалитета города Циндао Мен Вэйвэй на конференции в Баку "Демонстрационная зона Шанхайской организации сотрудничества - продвижение логистики и торговли в Азербайджане".

Она отметила, что Циндао - город, богатый морскими ресурсами:

"В городе действует крупнейшая в Китае лаборатория - Лаушань. Всего в городе насчитывается 12 лабораторий. Это важный фактор для дальнейшего развития отношений. В Циндао предпринимаются шаги по расширению реального сектора экономики и развитию различных сфер, в том числе сферы "зеленой" энергетики".

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Версия на азербайджанском языке Bakı ilə Çindao arasında ticarət dövriyyəsi 2 dəfədən çox artıb

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