​Товарооборот между Азербайджаном и Турцией увеличился на 33%

В январе-июле текущего года общий товарооборот между Азербайджаном и Турцией составил 2 314 467,60 тыс. долларов.

Как сообщает Report со ссылкой на статданные Государственного таможенного комитета, это на 575 014,25 тыс. долларов или 33,06% больше, чем в январе-июле прошлого года. Доля Турции в общем товарообороте Азербайджана составляет 11,18%.

В структуре товарооборота 1 498 423,18 тыс. долларов приходится на экспорт, это на 640 817,5 тыс. долларов или 74,72% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Доля поставок в Турцию в общем объеме экспорта Азербайджана составляет 12,21%.

За первые семь месяцев этого года Азербайджан импортировал из Турции товары на 816 044,42 тыс. долларов, что на 65 803,26 тыс. долларов или 7,46% меньше, чем в январе-июле прошлого года. Доля импорта из Турции в общем объеме импорта Азербайджана составляет 9,68%.

Общий товарооборот между Азербайджаном и Турцией в январе-июле 2018 года составил 1 739 453,35 тыс. долларов. В структуре товарооборота 857 605,68 тыс. долларов пришлось на экспорт Азербайджана, 881 847,68 тыс. долларов - на импорт в Азербайджан.