​Товарооборот между Азербайджаном и Россией вырос на 8%

В январе-июле текущего года общий товарооборот между Азербайджаном и Россией составил 1 606 996,85 тыс. долларов.

Как сообщает Report со ссылкой на статданные Государственного таможенного комитета, это на 302 919,97 тыс. долларов или 23,23% больше, чем в январе-июле прошлого года. Доля России в общем товарообороте Азербайджана составляет 7,76%.

В структуре товарооборота 423 234,91 тыс. долларов приходится на экспорт, это на 36 303,69 тыс. долларов или 9,38% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. В общем экспорта Азербайджана на поставки из России пришлось 3,45%.

За первые семь месяцев этого года Азербайджан импортировал из России товары на 1 183 761,94 тыс. долларов, что на 266 616,28 тыс. долларов или 29,07% больше, чем в январе-июле прошлого года. В структуре импорта в Азербайджан на долю России пришлось 14,04%.

Общий товарооборот между Азербайджаном и Россией в январе-июле 2018 года составил 1 304 076,88 тыс. долларов. В структуре товарооборота 386 931,22 тыс. долларов пришлось на экспорт Азербайджана, 917 145,66 тыс. долларов - на импорт Азербайджана.