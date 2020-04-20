Товарооборот между Азербайджаном и Мексикой вырос более чем 50%

С января по февраль 2020-го года рост товарооборота между Мексикой и Азербайджаном составил 56.67% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.

Об этом Report сообщили в посольстве Мексики в Азербайджане. По сравнению с показателями февраля прошлого года, отмечается увеличение торгового оборота на 370%.

Согласно данным Государственного Таможенного Комитета Азербайджанской Республики, таким образом, среди стран Латинской Америки Мексика является главным торговым партнёром Азербайджана.

"Первые два месяца текущего года стали особенно плодотворными для двусторонней торговли между Мексикой и Азербайджаном. В случае сохранения данной тенденции, товарооборот между Мексикой и Азербайджаном может достигнуть своего исторического пика в 2020-ом году – более 80 млн. долларов США", - заявили в посольстве.